Dieta dla każdego! NFZ udostępnia plany żywieniowe zupełnie za darmo. Gotowe jadłospisy i lista zakupów. Jak to działa?

Można też skorzystać z darmowej konsultacji z dietetykiem z Centrum Dietetycznego Online.

− Portal Diety NFZ jest bezpłatny i łatwo dostępny dla każdego. Możemy łatwo i szybko stworzyć dla siebie i naszej rodziny bezpieczny i zdrowy jadłospis. Co ważne, będzie to plan posiłków dostosowany do naszych problemów zdrowotnych, jak nadciśnienie, lub preferencji np. unikania laktozy, glutenu czy mięsa. Zachęcam wszystkich do skorzystania z portalu, to może być pierwszy krok w drodze do poprawy zdrowia – mówi Łukasz Sendecki, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.