Uwaga na kleszcze! Są niebezpieczne także w miastach. We Wrocławiu aż roi się od kleszczy. Gdzie jest ich najwięcej? Sprawdź mapę!

"Pamiętajcie, aby podczas wyjmowania nie ściskać kleszcza za odwłok. Może to spowodować przedostanie się treści z jego jelit (wraz z bakterią boreliozy) do Waszej krwi. Wyjmując kleszcza, umieśćcie narzędzie (np. pęsetę, lasso, kleszczołapki) jak najbliżej skóry, unikając dodatkowego szczypania i ściskania. Kleszcza nie wykręcamy, tylko pewnym i spokojnym ruchem ciągniemy do góry (nie szarpiemy). W przypadku niepewności działania lub braku wprawy udajcie się do lekarza" - czytamy na profilu facebookowym Lasów Państwowych.