Diagności pod Wrocławiem podbijali przeglądy w dowodach rejestracyjnych. Nawet nie widzieli tych samochodów!

- Kilkumiesięczna praca operacyjna i żmudna analiza zdobytych w trakcie prowadzonych czynności informacji doprowadziła funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu do zatrzymania dwóch diagnostów, a także dwóch właścicieli stacji diagnostycznych, którzy mieli przyjmować łapówki w zamian za poświadczanie nieprawdy w dowodach rejestracyjnych - informują mundurowi z Wrocławia.