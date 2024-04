Atak nożownika w Sobótce na Dolnym Śląsku. Mężczyzna z ranami kłutymi trafił do szpitala. Usiłowanie zabójstwa? Karolina Kwiatek

Podejrzewany o dokonanie ataku jest w rękach policji Krzysztof Piotrkowski/ Polskapress

Prawdziwy dramat rozegrał się wczorajszego wieczora w Sobótce pod Wrocławiem. Mężczyzna z ranami kłutymi trafił do szpitala. Ktoś zaatakował go nożem. Policja zatrzymała jedną osobę. Najprawdopodobniej była to próba zabójstwa. Będą stawiane zarzuty.