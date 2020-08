Darmowe kino plenerowe na placu Wolności. Można jeszcze zdobyć wejściówki Fot. Lukasz Kaczanowski/Polska Press

W piątkowy i sobotni wieczór na placu Wolności we Wrocławiu stanie kino plenerowe. Chętni zobaczą filmy nominowane do Nagrody Filmowej LUX, przyznawanej przez Parlament Europejski. Będą to "Kobieta idzie na wojnę", "Nazywam się Cukinia" oraz „Krew Saamów".