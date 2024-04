Czy ktoś pamięta jeszcze Galę Piosenki Popularnej i Chodnikowej? "Mydełko Fa" w wykonaniu Kondrata i początki ery disco polo

- Są tu dwie grupy wykonawców: wykonawcy profesjonalni, którzy traktują rzecz - od początku do końca - zawodowo. Z tego żyją, to jest ich zawód. Nagrywają i śpiewają piosenki, są w tzw. branży. I jest druga grupa, przeważająca w tym koncercie, i to są amatorzy. Największy kłopot miałem w dotarciu do tych zespołów, ponieważ to są zespoły, które nagrywają gdzieś w piwnicach, w garażach, ale udało mi się do nich dotrzeć poprzez wytwórnie fonograficzne. Te zespoły zostały przez wytwórnie doprowadzone do sali kongresowej. - wyjaśniał Jaślar.