Czołowe zderzenie dwóch samochodów na dużym skrzyżowaniu we Wrocławiu. Jedna osoba ranna, ogromny korek na mostach Warszawskich

Do wypadku doszło w środę (11 października) przed godziną 16. Na miejscu znajduje się policja, pogotowie ratunkowe i straż pożarna. Poszkodowana kierująca jedynym z aut, które brało udział w wypadku, została przewieziona ze złamanym mostkiem do szpitala przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu.

Przed skrzyżowaniem alei Kromera z ulicą Toruńską tworzą się ogromne korki. Największe utrudnienia są przed mostami Warszawskimi. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Psiego Pola.

Podobny korek tworzy się na ul. Boya-Żeleńskiego.