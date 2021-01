Czarny dym z kominów przy Grabiszyńskiej. Strażnicy skontrolują właścicieli pieców

Kłęby gęstego, czarnego dymu regularnie wydobywają się z kominów bloków przy ul. Grabiszyńskiej 295 i 293. Po dwa zgłoszenia dotyczące palenia śmieci pod oboma adresami otrzymała Straż Miejska we Wrocławiu.

- Sprawdzamy czy nie są spalane odpady. Jeżeli będzie taka potrzeba, to pobierzemy próbki popiołu do badań, a jeżeli badania potwierdzą spalanie odpadów - skierujemy do sądu wniosek o ukaranie sprawcy wykroczenia - informuje rzecznik wrocławskiej straży miejskiej Waldemar Forysiak i dodaje, że sprawcy może grozić także mandat 500 zł.

Mundurowi sprawdzą również, czy przestrzegana jest uchwała antysmogowa. Zgodnie z zapisami tego dokumentu nie można palić węglem brunatnym, flotami i miałami węglowymi. Także spalane drewno musi mieć odpowiednio niską wilgotność. Podczas kontroli strażnicy miejscy sprawdzają także klasę pieca.

- Jeżeli jest on poniżej kategorii 3 lub pozaklasowy, informujemy o obowiązkowej wymianie do 1 lipca 2024 r. Po tym terminie używanie takich pieców będzie wykroczeniem i karane mandatami - przypomina Forysiak.