Ćwiczenia wojskowe. Armia wzywa na ćwiczenia rezerwy. W 2024 roku w kamasze pójdą także cywile. Wykonujesz ten zawód? Jesteś na liście Monika Fajge

Wojsko wzywa. W 2024 roku na ćwiczenia rezerwy może zostać powołanych nawet 200 tys. osób - wynika z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród nich będą mieszkańcy Dolnego Śląska, także ci, którzy do tej pory z wojskiem nie mieli do czynienia, za to wykonują określone zawody. Chodzi o profesje, które w armii mogą się przydać.