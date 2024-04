Nowi w szeregach WOT na Dolnym Śląsku. 50 żołnierzy przejdzie szkolenie. Ile zarabiają terytorialsi w 2024 roku?

2 tygodnie w mundurze – najmłodsi terytorialsi przejdą szkolenie

- Bardzo się cieszę, że zainteresowanie służbą w naszej brygadzie jest tak wysokie i z każdym kolejnym powołaniem ilość chętnych nie maleje. Obecne szkolenie przeprowadzamy na Ziemi Kłodzkiej, gdzie stacjonuje 163 Batalion Lekkiej Piechoty. Jestem pewny, że osoby, które zdecydowały się na udział w kwietniowym szkoleniu zostaną odpowiednio przygotowane przez kadrę instruktorską do dalszej służby – mówi dowódca 16 DBOT płk. Edward Chyła .

Zwieńczeniem szkolenia bojowego jest egzamin zwany "Pętlą Taktyczną", na którym oceniane są zdobyte umiejętności i wiedza. Nie oznacza to końca, gdyż pozostaje jeszcze przygotowanie do najważniejszego dnia każda żołnierza – złożenie przysięgi wojskowej, która odbędzie się 27 kwietnia 2024 roku.

- Szkolony realizuje wszystkie czynności w oporządzeniu (kamizelka bojowa, hełm, maska). Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ należy pamiętać o ciężkim plecaku oraz broni, którą ma zawsze przy sobie. Kolacja jest wyczekiwanym punktem dnia, gdyż po jej zakończeniu szkoleni mają czas na odpoczynek - mówi kpt. Marcin Pochodaj, oficer prasowy 16 DBOT .

Ile zarabiają terytorialsi w 2024 roku?

Ministerstwo Obrony Narodowej podniosło wynagrodzenia nie tylko dla żołnierzy zawodowych, które wynoszą od tysiąca do nawet 2,5 tys. złotych miesięcznie .

W konsekwencji MON podwyższył również stawki uposażenia dla osób niebędących żołnierzami zawodowymi. To procent najniższego uposażenia dla stopnia szeregowego w wojsku zawodowym. Żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej najniższego stopnia (szeregowy) mógł do końca 2023 roku liczyć na minimum 130 zł za każdy dzień ćwiczeń. Po podwyżce stawka wzrośnie do 141 złotych.