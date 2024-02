Co za pech! Kierowca wjechał prosto w tył policyjnego radiowozu. Duże utrudnienia na Ślężnej we Wrocławiu

AKTUALIZACJA

Godz. 15.50

Młodszy aspirant Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu informuje, że oprócz kierowcy w pojeździe sprawcy jechało 4-letnie dziecko i pasażerka. Na szczęście, po przebadaniu przez ratowników medycznych okazało się, że nie ma konieczności przewiezienia dziecka do szpitala. Wciąż nie wiadomo, czy do szpitala będą zabierani funkcjonariusze policji - przekazuje rzecznik wrocławskich policjantów.

Z naszych informacji wynika, że funkcjonariusze nie odnieśli poważnych obrażeń. Po kolizji poruszali się o własnych siłach biorąc udział w czynnościach dochodzeniowych.

Godz. 15.34

Do zdarzenia doszło we wtorek 20 lutego przed godziną 15:00 na ul. Ślężnej, przed skrzyżowaniem z al. Wiśniową. Przy stacji Orlen, na jezdni w kierunku wyjazdu z miasta, kierowca mazdy jadącej na ukraińskich numerach rejestracyjnych, nie zachował ostrożności i wjechał w tył oznakowanego, policyjnego radiowozu hamującego przed światłami.