Co robią dziś członkowie Just 5, Sixteen, De Su i Gabriel Fleszar od "Kropli deszczu"? Nie uwierzycie, jak oni się zmienili!

Just 5 to zespół, o którym słyszała każda nastolatka

Zacznijmy od największej ikony lat 90., czyli zespołu muzycznego Just 5, który zrobił oszałamiającą karierę w Polsce. Nie było chyba dziewczyny, która nie miała plakatu z ich wizerunkiem. Członkowie zespołu koncertowali po całym kraju, a w jego składzie znaleźli się: Bartek Wrona, Grzegorz Kopala, Shadi Atoun, Daniel Moszczyński i Robert Kryla. Debiutancki album „Kolorowe sny” sprzedał się w 200 000 egzemplarzy, a zespół w 1997 roku stworzył producent Sławomir Sokołowski, który wcześniej powołał do życia grupę Bolter. Sokołowski zorganizował casting i to na nim wyłoniono nikomu nieznanych wcześniej chłopaków. Ich kariera nie trwała jednak długo. Just 5 rozpadli się w 2002 roku, m.in. z powodu zbyt przytłaczającej ich sławy. Co dziś robią poszczególni członkowie zespołu?