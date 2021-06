Co dalej z cenami biletów MPK we Wrocławiu? Jest decyzja wojewody

Co dalej z cenami biletów komunikacji miejskiej we Wrocławiu? Wojewoda Jarosław Obremski oceniał czy uchwała wrocławskich rajców obniżająca ceny biletów MPK podjęta została z naruszeniem przepisów prawa. Jaką decyzję podjął?

To już pewne, próba zablokowania obniżki cen biletów MPK przez urzędników Jacka Sutryka nie powiodła się. Jak potwierdziła nam rzeczniczka wojewody Aleksandra Osman, Jarosław Obremski nie dopatrzył się naruszenia przepisów prawa przy procedowaniu uchwały zmieniającej cennik miejskiego przewoźnika. Tym samym obniżki części przejazdówek wejdą w życie 1 lipca. Od 1 stycznia bilety wrocławskiego MPK mocno podrożały Wniosek trafił na biurko wojewody Jarosława Obremskiego przed niespełna miesiącem, tuż po przegłosowaniu uchwały obniżającej ceny biletów. Przypomnijmy, 1 stycznia ceny przejazdówek wrocławskiego MPK poszły drastycznie w górę. W przypadku jednorazowych biletów - średnio o 35 proc. To tę zmianę - po burzliwej debacie w ratuszu - cofnęli radni opozycji. Uchwałę - a był to pomysł PiS - udało się przeforsować dzięki zgodnemu głosowaniu radnych wszystkich opozycyjnych klubów. Jarosław Krauze, przewodniczący klubu radnych Forum Jacka Sutryka Wspólna Sprawa we wrocławskiej radzie radzie miejskiej, zapowiedział wtedy złożenie wniosku do wojewody dolnośląskiego o jej unieważnienie. Jako powód wskazał na wadę prawną - brak konsultacji i opinii dla projektu uchwały ze strony Wrocławskiej Rady Pożytku Publicznego, co - jak stwierdził - jest obligatoryjne.

- Pan wojewoda po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego, nie dopatrzył się naruszenia przepisów prawa, a to oznacza brak podstaw do wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wobec tej uchwały – powiedziała Aleksandra Osman, rzeczniczka wojewody dolnośląskiego. Jak wyjaśniła, taka decyzja nie wymaga publikowania oficjalnego uzasadnienia. Wrocław: Ceny biletów MPK wracają po poziomów z 2020 roku

Od 1 lipca wejdzie w życie obniżka cen biletów jednorazowych (w tym czasowych) do poziomów z ubiegłego roku. Ceny pozostałych biletów - imiennych, na okaziciela, aglomeracyjnych imiennych, grupowych pozostaną na obecnym poziomie. Przypomnijmy, 1 stycznia ceny jednorazowych biletów podskoczyły z 3,40 do 4,60 zł. I to ta zmiana zostanie anulowana. W przypadku przejazdówek imiennych okresowych, cena biletu 7-dniowego z 30 zł wzrosła do 38 zł, a na przykład cena biletu 30-dniowego na wszystkie linie z 90 zł do 110 zł. Tutaj nic się nie zmieni.

Radni Forum Jacka Sutryka, broniąc podwyżek, twierdzili, że spadek liczby pasażerów w komunikacji miejskiej spowodowany był lockdownem i brakiem studentów w mieście, a nie podwyżkami. Wskazywali też, że realizowane są kosztowne inwestycje w tym budowa nowych linii tramwajowych, remonty torowisk i zakupy taboru na łączną kwotę 1,5 mld złotych, a obniżka cen może podkopać te plany. Z kolei radni opozycji przekonują, że obniżka zachęcić do korzystania z usług MPK i przyczyni się do zwiększenia wpływów ze sprzedaży przejazdówek. Ich zdaniem to właśnie podwyżka, a nie pandemia przyczyniła się do gwałtownego spadku sprzedaży biletów w pierwszych miesiącach 2021 roku.

