Ci kierowcy spali na zajęciach z manewrów. Mistrzowie parkowania z Wrocławia znów w akcji

W ciągu minionego tygodnia (25 kwietnia – 1 maja 2024 roku) straż miejska wystawiła we Wrocławiu 368 mandatów. Ich łączna wartość to 58 380 złotych. Ale jak to mówią, "pieniądze to nie wszystko".

Od czwartku do środy strażnicy miejscy:

wydali dyspozycję odholowania 87 pojazdów,

nałożyli blokady na 24 pojazdy,

pouczyli 80 osób,

wszczęli 71 postępowań w związku z ujawnieniem wykroczenia.

Kierowcy potrzebowali tylko kilku dni, by wypełnić powyższe statystyki. Straż Miejska stara się poprawić sytuację w mieście. Ale właściciele aut wciąż wpadają na nowe pomysły i przechodzą sami siebie. Zastawiają samochodami wyjazdy, parkują pod znakami zakazu, na trawnikach, chodnikach, czy nawet pod wiaduktami.

Tak nie parkujemy! Zobacz "mistrzów parkowania" w akcji: