Chcemy być sobą! - przeboje polskiego rocka lat 80' w Starym Klasztorze. WYGRAJ BILETY

40 lat temu, 31 sierpnia 1980 roku, powstał pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" i rozpoczęła się burzliwa dekada lat 80', zakończona upadkiem komunizmu, rozwiązaniem Związku Radzieckiego i nowym porządkiem europejskim i światowym.

Dekada lat 80' to również " złota era" polskiego rocka. Perfect, Dżem, Lady Pank, Budka Suflera, Maanam, Lombard, Bajm - piosenki tych zespołów śpiewała cała Polska jak długa i szeroka.

Do ikon polskiego rocka dołączyły wkrótce zespoły: Sztywny Pal Azji, Chłopcy z Placu Broni, Turbo, TSA, Oddział Zamknięty, IRA, Brygada Kryzys, DAAB, Kult, Republika z Grzegorzem Ciechowskim, Klaus Mittfoch z Lechem Janerką i wiele innych, których piosenki pamiętamy do dziś.

40. rocznica powstania Solidarności to znakomita okazja do międzypokoleniowego spotkania i przypomnienia tego, co najlepsze w polskim rocku lat 80'. Nie zabraknie też okazji do wspólnego śpiewania nieśmiertelnych hitów.