Buldożery na płycie Stadionu Wrocław. Starej murawy już nie ma [ZDJĘCIA]

Dziś, w czwartek (10.06), ciężki sprzęt wjechał na płytę Stadionu Wrocław. W krótkim czasie stara murawa zniknęła - w ten sposób rozpoczęła się zasadnicza część wymiany trawy na obiekcie, na którym na co dzień gra Śląsk Wrocław. Tak jak informowaliśmy koszt prac to 881 tys. zł. Przetarg wygrała firma Dropservice. To pierwsza wymiana murawy od 2016 roku, co trzeba uznać za sukces, bo zazwyczaj taki zabieg przeprowadza się na innych stadionach co rok lub co dwa lata.WAŻNE! Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą strzałek lub gestów na telefonie.

fot. Stadion Wrocław - ma. prasowe