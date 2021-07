Bon turystyczny na atrakcje we Wrocławiu. Do wykorzystania, ale tylko w pakiecie

Planując odpoczynek, warto pamiętać, że za pomocą bonu turystycznego nie możemy sami zapłacić za "indywidualne" atrakcje. Jak informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, aby móc zapłacić przykładowo za wstęp do zoo, bilet ten musiałby być częścią składową usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej, a sprzedający wejściówkę - odpowiednio przedsiębiorcą turystycznym lub organizacją pożytku publicznego, wpisaną na listę przedsiębiorców przyjmujących płatność bonem.

- Zgodnie z ustawą o Polskim Bonie Turystycznym, płatności bonem można dokonać za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego, lub organizację pożytku publicznego - informuje nas Agnieszka Majchrzak z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Oznacza to, że wejście takie jest realizowane m.in. w formie specjalnych pakietów. Trzymając się przykładu zoo, jeden z nich nosi nazwę "Wrocław – wycieczka dla rodziny (1+1) ZOO, rejs po Odrze i spacer Szlakiem Krasnali" i oferuje go Dolnośląska Organizacja Turystyczna. Zapłacenie bonem za wizytę do zoo jest więc możliwe, ale tylko wtedy gdy wykupimy ofertę połączoną z biletem za wycieczkę parostatkiem po Odrze i spacerem z przewodnikiem.