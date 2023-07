Bezpieczeństwo energetyczne to wartość konstytucyjna. Komentarze po wyroku w sprawie Turowa

Co o tym myśli europoseł Anna Zalewska, od lat zaangażowana bardzo mocno w sprawy polskiej energetyki:

- To bardzo ważny wyrok, dlatego że on uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który mówił o tym, że należy wstrzymać wydobycie w Turowie. Ten wyrok nie podnosił kwestii, które mówionych przez PGE, tylko cytował emocjonalne, nie poparte faktami argumenty NGO-sów. Ponadto ten wyrok jest bardzo ważny ze względu na swoje mądre uzasadnienie. Mam nadzieję, że każdy inny sąd będzie to uzasadnienie czytał, dlatego że po raz pierwszy odniesiono się do konstytucji. Mianowicie stwierdzono, że Polska jest suwerenna i niezależna, a o tym właśnie decyduje bezpieczeństwo energetyczne, które zapewnia Turów. Daje on przecież prawie 7-8 procent energii w systemie, około 4 mln odbiorców plus 60 tys. miejsc pracy wraz ze spółkami współpracującymi z Turowem.