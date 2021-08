Bezdomny mężczyzna oddał mocz na chodnik na oczach dzieci, w centrum Wrocławia. Co na to służby?

- To są często osoby chore – dodaje Waldemar Forysiak. - Cierpiące na chorobę alkoholową albo psychiczną. Ale o ile nie zagrażają sobie, albo społeczeństwu, nie możemy zmusić ich do opuszczenia przestrzeni publicznej, która jak sama nazwa wskazuje, należy do wszystkich. Oczywiście, dopóki nie zakłócają one porządku publicznego.

Straż miejska stara się obserwować centrum. - Podobne skupiska osób w kryzysie bezdomności rosną w okolicach przejścia Winogronowego, ul. Wita Stwosza i przy Kameleonie, na skwerze. Nasze częste wizyty w tych miejscach zdają się przynosić odpowiedni skutek. Musimy jednak monitorować, czy grupy tych osób nie przemieszczają się do kolejnej lokacji.

W związku ze zgłoszeniem turystów i naszą interwencją zastępca komendanta straży miejskiej zlecił zwiększenie ilości patroli na placu Nowy Targ. - Niestety to wszystko, co możemy zrobić. Osoby, które śpią pod gołym niebem, nie są w stanie zaakceptować zasad obowiązujących w ośrodkach. Jeśli same nie zechcą zmienić swojego życia, możemy tylko próbować z nimi rozmawiać i przekonywać je, by przemyślały swoją sytuację, bo nie ma przepisu, na mocy którego moglibyśmy siłą doprowadzić je do ośrodka.

Oczywiście to nie uprawnia tych osób do popełniania wykroczeń, jakim było oddanie moczu na chodnik w miejscu publicznym. Tym bardziej że 5 metrów dalej na Nowym Targu stoi rząd toalet typu toi-toi.