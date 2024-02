Ruszył nabór do Straży Miejskiej Wrocławia. Do obsadzenia kilkadziesiąt wakatów! Ile można zarobić?

Co robi strażnik miejski?

Straż Miejska we Wrocławiu. Ile można zarobić?

Strażnik miejski zarabia od 4 400 zł do 5 300 zł brutto, na umowie o pracę. To od 3 330 zł do 3 950 zł na rękę. Do tego dochodzi tzw. trzynastka, dodatek za wieloletnią pracę (od 5 do 20 proc.), różne premie i nagrody.