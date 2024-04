Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 25.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (25.04 15:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 16 do 30 parzyste. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste, Partynicka od 3 do 15 nieparzyste, Jeździecka od 15 do 23 nieparzyste. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Nowodworska od 17 do 17b oraz dz.7/6. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Trzebnica ul. Prusicka 32, sklep BelPol, 24 a. b. c, d.; dz. 7/15. 25.04 od godz. 15:00 do 16:00

Ludów Śląski: od numeru 25 do 68 oraz działki przyległe. 25.04 od godz. 7:00 do 20:00

Sobocisko: Szkoła (przedszkole), od numeru 9 do 76 oraz obręb działek numer 54/2, 54/12,122/2, 230/1/2, 223, 82. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Bielany Wrocławskie: Malinowa od 15 do 21 nieparzyste, Agrestowa od 21 do 25 i od 20 do 22, Porzeczkowa od 1 do 35 nieparzyste. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wilczków: ul. Kopernika od numeru 12d do 12f, ul. Południowa 28, oraz obręb działek numer 17/5, 16/11, 68/1, 68/2, 145. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Wrocław Krzyki: Kutrzeby od 1 do 3 i od 2 do 20, Abrahama od 5 do 15 i od 4 do 22, Pszczelarska, Parafialna 70 i od 71 do 79, Strachowskiego od 7 do 51 i od 2 do 18, Hubala od 1 do 11 nieparzyste, Łubinowa 7, od 2 do 10 i od 22 do 30, Rzepakowa, Nektarowa. 26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zatorska od 61 do 75 i 128 oraz dz.4/4, dz.4/6 i dz.5/9, Sobieskiego dz.5/9, Bierutowska dz.4/1 i dz.26, Stoczniowa 79, Odolanowska od 51 do 57 nieparzyste, Gumińskiej. 26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Dembowskiego od 22 do 32 parzyste, Żeromskiego od 69 do 83 nieparzyste.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Wolska od 9 do 11 i od 6 do 10, Dolnobrzeska od 1 do 15 i od 2 do 30, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26.

29.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Marszowicka od 141 do 165 nieparzyste, Dolnobrzeska od 20 do 44 parzyste, Brzezińska od 1 do 15 i od 2 do 26.

30.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Przystankowa od 2 do 10 i od 9 do 13, Glebowa, Grota-Roweckiego od 2 do 6 parzyste oraz ogródki działkowe, Spiska ogródki działkowe, Orawska ogródki działkowe PKP, Motylkowa ogródki działkowe oraz hydrofornia, Koszycka ogródki działkowe.

30.04 od godz. 7:00 do 16:00