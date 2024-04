Awaria torowiska pod Galerią Dominikańską we Wrocławiu, wygięła się szyna. Mieszkańcy mówią o powrocie "szynowęża" Karolina Kwiatek

Awaria torowiska na ul. Piotra Skargi we Wrocławiu. Pomiędzy Galerią Dominikańską a Dworcem Głównym doszło do uszkodzenia szyny. Mieszkańcy ostrzegają się w mediach społecznościowych o utrudnieniach i komentują z ironią, że, gdy tylko temperatura przekroczy 25 st. C., do miasta wraca słynny "szynowąż".