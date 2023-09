Apteczki dla turystów przy sudeckich szlakach. Wewnątrz bandaże, plastry czy jałowe opatrunki dla turystów odwiedzających Dolny Śląsk

Co jest w apteczkach przy szlaku?

Apteczki na szlaku - co to za pomysł?

Apteczki na szlaku - co to za pomysł?

Pomysł na projekt "Apteczki na szlaku" urodził się w zeszłym roku, podczas letniego wypoczynku w naszych pięknych Beskidach, kiedy to doszło do nieszczęśliwego zdarzenia podczas przygotowywania opału na ognisko. Potrzebny był plaster lub mocniejszy opatrunek, którego nie posiadałem tamtego dnia ze sobą, bo stwierdziłem, że nic nie powinno się wydarzyć, pewność siebie w tym przypadku mnie zgubiła - relacjonuje Daniel Wojnar .

Wraz z kolegami ustawili do tej pory 60 apteczek. Są między innymi w Beskidach i Bieszczadach. Znajdują się przy szlakach oraz w schroniskach.

W sercu Wrocławia, nieopodal dworca kolejowego, znajduje się przepiękny, choć nieco zapomniany pałac. Niektórzy kojarzą to miejsce głównie z zakupów... sprzętu narciarskiego, inni z głośnych dyskotek…

Co jest w apteczkach przy szlaku?

Każdy potrzebujący może skorzystać za darmo z tych środków. Na stronie Apteczka na Szlaku powinno się potem poinformować o tym, co się wzięło z apteczki, by ją potem uzupełnić.

Można to zrobić TUTAJ

Apteczki fundują firmy, ludzie gór, fundacje związane z górami i turyści. W akcję włączają się nadleśnictwa i ratownicy górscy.