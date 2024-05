Alicja Tchórz: "Niczego nie zrobiłam świadomie i celowo". Pozytywny wynik testu antydopingowego polskiej pływaczki

Alicja Tchórz, pływaczka Juvenii Wrocław, olimpijka z Londynu (2012) i Rio de Janeiro (2016), otrzymała pozytywny wynik testu antydopingowego. Badanie wykonano po zawodach Grand Prix w Warszawie na początku kwietnia. - Niczego nie zrobiłam świadomie i celowo - powiedziała Gazecie Wrocławskiej Tchórz.

Alicja Tchórz na dopingu?!

W organizmie Alicji Tchórz wykryto za wysoki poziom substancji zwanej metyloheksanaminą (5-methylheksan-2-amina). Pozytywna była zarówno próbka A, jak i próbka B, o której zbadanie poprosiła sama pływaczka.

- Niczego nie zrobiłam świadomie i z premedytacją. Właściwie wszystko, co chciałam teraz powiedzieć, napisałam w swoim oświadczeniu. Mogę tylko dodać, że gdybym w totolotku miała tyle szczęścia, ile mam ostatnio pecha w sporcie, to byłabym milionerką - powiedziała Gazecie Wrocławskiej we wtorek, w krótkiej rozmowie załamana Tchórz. Alicja Tchórz latem skończy 32 lata i właściwie kończy też swoją karierę. Przed zawodami Grand Prix w Warszawie nie startowała już przez pół roku. Nie ma też kwalifikacji olimpijskiej do Paryża. Cały czas jednak trenuje i zdecydowała się na udział w tamtych zawodach. Potem zameldowała się także w mistrzostwach Polski. Tam wywalczyła dwa złote medale w sztafecie z Juvenią Wrocław (4x100 dowolnym i 4x100 zmiennym) oraz srebro na 50m stylem dowolnym.

Metyloheksanamina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Jest zakazana tylko w okresie startowym. Polka już została zawieszona, ale w najgorszym przypadku grozi jej aż dwuletnia dyskwalifikacja. Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) bada sprawę, a o losie Tchórz zadecyduje Panel Dyscyplinarny.

- Będziemy się ustosunkować do wszystkich dowodów dostarczonych przez zawodniczkę. Istnieje możliwość wykorzystania dodatkowych analiz produktów stosowanych przez Tchórz. Poczekamy więc na uzyskanie wszystkich niezbędnych wyników - powiedział Sportowym Faktom szef POLADA, Michał Rynkowski. - Metyloheksanoamina to stymulant, który jest zabroniony na zawodach sportowych. Pobudza on organizm i silnie oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, więc ma wpływ na wyniki osiągane przez stosujących go sportowców - wyjaśnił Rynkowski.

"Przyszło mi stoczyć kolejną, być może najważniejszą w mojej karierze sportowej, walkę"

Tchórz na Facebooku opublikowała długie oświadczenie, w którym stwierdza: "Przyszło mi stoczyć kolejną (być może najważniejszą w mojej karierze sportowej) walkę - o to, że jestem uczciwym sportowcem." Opublikowała tam screeny z wynikami testów antydopingowych od 2015 roku. Badano ją nawet 10 i więcej razy do roku, zarówno przy okazji zawodów pływackich, jak i przy startach w ratownictwie wodnym. Zaczęła tę dyscyplinę uprawiać przed World Games 2017 we Wrocławiu, gdzie właśnie w ratownictwie zdobyła medal.

- Nigdy nie stosowałem żadnych niedozwolonych środków. Od 2008 roku, czyli przez 16 lat, byłam systematycznie badana (w tym systematycznie przekazywałam swoje dane pobytowe i mogłam być kontrolowana codziennie). Zawsze wyniki kontroli były negatywne, co stanowi dowód potwierdzający moją uczciwość w sporcie. Dlatego nie spodziewałam się, że tym razem będzie inaczej - napisała Alicja Tchórz. - Nie muszę chyba mówić, jak duży to jest dla mnie cios właściwie na koniec mojej kariery sportowej.

Jak informuje urodzona w Kaliszu zawodniczka dopuszczony prób wykrytej substancji to 50 nanogram/ml. Jej wynik to 81 nanogram/ml. - Gdy ktoś świadomie bierze substancję niedozwoloną i chce sobie "pomóc" na starcie, to stężenia sięgają kilku miligram, czyli milion razy więcej niż wykryto u mnie - tłumaczy w oświadczeniu. - Wierzę, że pomimo zaistniałej sytuacji, tak jak po Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, tak i teraz, wrócę jeszcze silniejsza - kończy.

"Alicja zawsze była uczciwa i czysta"

Klubowym trenerem Alicji Tchórz jest Grzegorz Widanka. To on stoi za jej największymi sukcesami. Obecnie jest na zgrupowaniu na Teneryfie, gdzie przygotowuje do igrzysk inną pływaczkę Juvenii Wrocław Dominikę Sztanderę.

Szkoleniowiec przyznaje, że zarówno Tchórz, jak i on są w szoku.

- Alicja przez lata startów była wierna odżywkom firmy Olimp. Miała swoją suplementację przed startami, którą zawsze brała. Nigdy nie było problemów. Przy organizacji Memoriału Marka Petrusewicza zaczęła współpracę z inną firmą. Zmieniła więc odżywki. Myśleliśmy, że to może to, ale zbadaliśmy wszystko i żadna substancja nie była w żaden sposób zanieczyszczona. Teraz sprawą zajęła się kancelaria prawna. Ona jeszcze raz będzie zlecać specjalistyczna badania - mówi Grzegorz Widanka.

- Ona nie startowała już przez pół roku, więc nie brała tych suplementów, bo po co? Cały czas jednak przychodzi do mnie na treningi na 6 rano. Przecież jej nie wyrzucę. Czasem tak jest, ze sportowcom trudno powiedzieć koniec. Sam więc zaproponowałem, że zgłoszę ją do tych zawodów. To była chyba jej setna kontrola dopingowa. Zresztą śmiałą się tam na miejscu, że biorą akurat ją, w takim wieku - opowiada trener. - Jako laik tłumaczę sobie to też tak, że może przez te kilka miesięcy bez startów jej organizm całkiem się "wyczyścił" z tych suplementów, odzwyczaił i teraz te normy zostały przekroczone... Musimy wziąć to na klatę. Wiem jednak, że Alicja przez całe lata swoich testów była uczciwa i czysty - zapewnia Widanka, który dodaje że substancja wykryta w ciele Tchórz zawarta jest m.in. w Coli Zero, e-papierosach i... jajach. A badania wykonywano tuż po Wielkanocy.

Największe sukcesy Alicji Tchórz

Największy indywidualny sukces Alicji Tchórz to złoty medal mistrzostw Europy na krótkim basenie na 100m stylem zmiennym w Kazaniu (2021). Dwa lata wcześniej został mistrzynią Europy w sztafecie 4x50 st. zmiennym (krótki basen, Glasgow 2019). W 2015 i 2017 roku była wicemistrzynią Europy odpowiednio na 100 i 50m st. grzbietowym (krótki basen). W 2008 roku była podwójną mistrzynią Starego Kontynentu wśród juniorek. W 2021 roku miała po raz trzeci startować na igrzyskach, ale na skutek błędów Polskiego Związku Pływackiego musiała wrócić z Tokio do Polski wraz z pięciorgiem innych pływaków.