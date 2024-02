Alergiku, nie daj się zaskoczyć na wiosnę! Przygotuj się na sezon i sprawdź jakie rośliny już pylą Aneta Kolesińska

Alergiku, przygotuj się na wiosnę i sprawdź kalendarz pyleń. Co zaczyna pylić na Dolnym Śląsku w marcu i kwietniu? Piotr Krzyżanowski / Polska Press Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Wiosna zbliża się wielkimi krokami, niestety nie wszyscy jednakowo wyczekują nadejścia ciepłych dni. W okresie wiosennym to właśnie alergicy musza co roku mierzyć się z dusznościami, katarem siennym czy uporczywym łzawieniem z oczu. Sprawdź, co będzie pylić jako pierwsze i przygotuj się do sezonu alergicznego.