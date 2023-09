Akcja służb przy moście Pomorskim we Wrocławiu. Do szpitala trafiła kobieta usiłująca popełnić samobójstwo

Dwa zastępy straży pożarnej w tym wóz z drabiną, pogotowie ratunkowe, straż miejska i policja zostały wezwane na ul. Odrzańską we Wrocławiu przy skrzyżowaniu z ul. Grodzką przy moście Pomorskim. We wtorek 5 września około godziny 15:00 w jednym z mieszkań przy ul. Odrzańskiej doszło do próby samobójczej.

- Zostaliśmy wezwani na pomoc pogotowiu ratunkowemu i policji, żeby umożliwić wejście do mieszkania - usłyszeliśmy od dyżurnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Po otwarciu drzwi ratownicy dostali się do mieszkania. Wewnątrz znajdowała się kobieta, która usiłowała popełnić samobójstwo.