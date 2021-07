Afera z przejmowaniem mieszkań. Notariusz z Wrocławia stanie przed sądem

Śledztwo przeciwko notariuszce Dominice G. oraz trzem innym osobom, które doprowadziły rodzinę z Dąbrowy Górniczej do utraty mieszkania, prowadziła Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Akt oskarżenia trafił już do sądu. To kolejna tego typu sprawa, w którą zamieszana jest wrocławska notariusz.

Cała sprawa miała swój początek przed blisko dekadą. Zdzisława K. i jej syn Tomasz K., za namową Adama K. założyli spółkę cywilną pod nazwą O.F. z siedzibą we Wrocławiu, która zajmowała się udzielaniem pożyczek gotówkowych. Ich spłatę zabezpieczano nieruchomościami należącymi do dłużników. „Przedsiębiorcza” rodzina w niewyjaśniony sposób zdobywała informacje o zadłużonych lokalach lub osobach, które będąc w trudnej sytuacji, w obawie przed utratą mieszkania, decydowały się na pożyczanie od nich pieniędzy.

W gronie potrzebujących finansowej pomocy, znalazło się małżeństwo P. z Dąbrowy Górniczej, będące właścicielami mieszkania w Dąbrowie Górniczej. W związku z długami i utratą pracy przez jednego z małżonków, poprzez pośrednika kredytowego nawiązali kontakt z firmą O.F. Po dogadaniu warunków pożyczki, małżonkowie w 2013 roku zawarli umowę z wrocławską spółką.