Adopcyjny Dzień Otwarty we Wrocławiu. Te psiaki czekają na nowy, kochający dom!

"Poznaj psy, koty i inne zwierzaki, które czekają w naszym azylu na domy stałe lub tymczasowe. Opowiemy Ci o ich charakterze, historii, potrzebach. Jeśli będziesz zainteresowany adopcją, będziesz mógł zabrać psa na spacer zapoznawczy, pobawić się z nim, pohasać. Odwiedzisz naszą kociarnię i poznasz mruczki, którym do szczęścia brakuje ukochanego człowieka... Dowiesz się, co oznacza dom tymczasowy, zapytasz o zasady adopcji. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!" - zachęca Ekostraż.