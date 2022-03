80 lat temu po raz pierwszy na murze pojawił się znak Polski Walczącej. Młodzi Dolnoślązacy postanowili to uczcić [ZDJĘCIA]

To akcja w ramach Dolnośląskiej Rodziny Szkół im. Armii Krajowej i Bohaterów Armii Krajowej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Przyjmuje się, że popularna niepodległościowa kotwica pojawiła się na ulicach Warszawy 20 marca 1942 roku, czyli równo 80 lat temu. Wcześniej Komenda Główna AK ogłosiła konkurs na symbol walki, który będzie pokazywał, że Polska w okupacji jeszcze żyje i jeszcze nie zginęła. Autorką zwycięskiego projektu była Anna Smoleńska ps. "Hania", instruktorka harcerska, studentka historii sztuki na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.

Kilka szkół z Wrocławia i nie tylko zrealizowało 80 lat później „Rozkaz nr 2 – na urodzinach znaku Polski Walczącej”. W każdej placówce uczniowie ustawili się w taki sposób, by ułożyć z siebie znany symbol polskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej.

- 80. rocznica stała się świetną okazją do uczczenia pamięci osób związanych z Polskim Państwem Podziemnym i do przypomnienia historii znaku Polski Walczącej. A że młodzi najlepiej uczą się nie poprzez wykład, lecz poprzez uczestnictwo w czymś, wymyśliliśmy dla szkół happening – pewną akcję demonstracyjną. Placówki miały dowolność w podejściu do zagadnienia. Chodziło i pokazanie żywego symbolu Polski Walczącej – mówi Wojciech Trębacz, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu.