50 wyjątkowych zdjęć Wrocławia z lat 90. Tak wtedy wyglądaliśmy - my i samo miasto. Wspomnienia ożywają! Jerzy Wójcik

Wrocław lat 90. był zupełnie innym miastem niż obecnie i bez wątpienia miał swój unikalny klimat. To powoduje, że tamto miasto wspominają z wielkim sentymentem niemal wszyscy. Czy są do tego realne powody? Co się wówczas działo we Wrocławiu? Zarówno tym dorosłym, jak i nieco młodszym wrocławianom, prezentujemy, niepublikowane dotychczas w internecie, zdjęcia Wrocławia z drugiej połowy lat 90 XX wieku i 2000 roku, czyli wciąż jeszcze formalnie XX wieku. Zobaczcie jakie fantastyczne, kolorowe fotografie z tamtych czasów, udało się nam zdigitalizować.