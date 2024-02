46 ligowych zwycięstw z rzędu i koniec serii! Zagłębie przegrało po karnych z MKS-em Lublin

Początek to gra bramka za bramkę, wielkie emocje i szybkie tempo. Miedziowe zaczęły od 3:1, ale trzy kolejne bramki zdobył zespół z Lubelszczyzny. Później znów oglądaliśmy wymianę ciosów i znakomite spotkanie, szczególnie w ofensywie. Licznie zgromadzeni w hali RCS kibice oglądali znakomite akcje i dużo bramek. W drugim kwadransie spotkania podopieczne Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej zaczęły budować swoją przewagę i po dwudziestu minutach prowadziły 14:11. KGHM MKS Zagłębie grało koncertowo i napędzało się z każdą kolejną akcją. Przyjezdne zaczęły odrabiać straty w końcówce pierwszej połowy i w ostatniej minucie pierwszej odsłony doprowadziły do remisu po 15. Fenomenalną bramkę na zakończenie pierwszej połowy zdobyła Daria Michalak i chociaż już po syrenie karnego wykonywała Magda Balsam, Barbara Zima okazała się lepsza między słupkami.

Początek drugiej połowy to znów szybka wymiana ciosów. Zespoły grały bramka za bramkę i cały czas było blisko remisu. Pięć minut po zmianie stron Lublin wyszedł na prowadzenie, ale po kolejnych pięciu minutach to Miedziowe wygrywały i to już dwoma bramkami – 22:20. KGHM MKS Zagłębie było na prowadzeniu, ale cały czas musiało być czujne i pilnować wyniku. Dziesięć minut przed zakończeniem spotkania aktualne mistrzynie Polski prowadziły 25:23. Kilka chwil później Patricia Matieli zdobyła bardzo ważną bramkę na 26:23 i miały wszystko w swoich rękach. Od tego momentu dobrą serię zanotowały przyjezdne, MKS FunFloor rzucił cztery bramki z rzędu, ale szybko odpowiedziała Karolina Kochaniak-Sala. Mieliśmy remis po 27 i teraz każda bramka mogła okazać się na wagę złota. Niewiele ponad półtorej minuty przed końcem o czas poprosiła Bożena Karkut. Wciąż mieliśmy remis, a czas uciekał. Lublin w ostatniej akcji długo był przy piłce. Dwanaście sekund przed końcem czerwoną kartkę ujrzała Karin Bujnochova i decydującą piłkę miały przyjezdne. Mistrzynie Polski zagrały po profesorku w obronie i w szlagierze mieliśmy rzuty karne!