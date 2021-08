150 strażaków wyjeżdża z Wrocławia, by pomóc płonącej Grecji. Zobaczcie zdjęcia!

Rząd Grecji poprosił o pomoc naszych strażaków w związku z gigantycznymi pożarami, które niszczą ten kraj. Chodzi konkretnie o "pomoc ratowniczą w postaci modułów GFFFV". Co to takiego? GFFFV to skrót angielskiego określenia Ground Forest Fire Fighting using Vehicles oznaczającego moduł do gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów.

"W odpowiedzi na prośbę Grecji, nasz kraj skieruje do walki z pożarami siły i środki Państwowej Straży Pożarnej - dwa moduły GFFFV z Wrocławia i Poznania. W sumie to 46 pojazdów i 143 ratowników - informuje Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Polscy strażacy pojadą do Grecji autobusami, a zmieniający się kierowcy poprowadzą jednostki gaszące. Strażacy zabierają także lekkie pojazdy transportowe i quady.

Zobaczcie zdjęcia z punktu zbiórki strażaków we Wrocławiu tuż przed wyjazdem do Grecji: