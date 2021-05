12-letni chłopiec porażony prądem. Tragiczny wypadek podczas zabawy

Porażeniu prądem uległo 12-letnie dziecko. Do zdarzenia doszło około godz. 17 w sobotę, 8 maja, podczas zabawy trzech chłopców w Kamiennej Górze (20 km od Wałbrzycha) przy ul. Nadrzecznej.

- Jeden z chłopców znalazł się na słupie średniego napięcia. W pewnym momencie stracił równowagę i, żeby przytrzymać się, złapał przewód i został porażony prądem - przekazuje rzeczniczka kamiennogórskiej policji asp. Paulina Basta.

Gdy doszło do wypadku, jeden z kolegów przytrzymywał porażonego chłopaka, aby nie spadł, a drugi powiadomił matkę poszkodowanego i służby.

Porażone prądem dziecko zostało przewiezione śmigłowcem ratunkowym najpierw do szpitala uniwersyteckiego przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Okazało się jednak, że obrażenia są tak duże, iż medycy podjęli decyzję o przetransportowaniu go do Wielkopolskiego Centrum Leczenia Oparzeń w Ostrowie Wielkopolskim. Stan chłopca pozostaje poważny.