10 lat więzienia za kradzież na zakrystii. Złodzieje obrali za sobie cel wino mszalne, kadzidło i ozdoby choinkowe

Do kradzieży doszło w piątek (28 czerwca) w kościele w Strzyżowcu na Dolnym Śląsku. Dwaj włamywacze, w wieku 16 i 18 lat, mieli włamać się do zakrystii i zabrać z niej wino mszalne, kadzielnice oraz bombki i lampki choinkowe. Mundurowi zostali powiadomieni o sprawie przez lokalnego proboszcza.

- Poszukiwania sprawców nie trwały długo. Dzielnicowi na podstawie własnych ustaleń wytypowali dwóch młodych mężczyzn, którzy mogli stać za tym włamaniem - przekazuje sierżant sztabowy Olga Łukaszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Funkcjonariusze dotarli do podejrzanych tego samego dnia. Obaj zostali zatrzymani. Przedstawiono im zarzuty popełnienia kradzieży z włamaniem, do których się przyznali. Okazuje się jednak, że nie jest to nie jest ich pierwsze przestępstwo.