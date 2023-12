Życzenia świąteczne sms. Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Ładne życzenie świąteczne, wierszyki i rymowanki

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE[cyt]Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy...[/cyt]W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. [sc]ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE [/sc]Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy...[cyt]Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Ci jak najwięcej łask bożych, życzę Tobie również, byś doświadczył/a bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Tobie.[/cyt]Pod choinką najnowszego Ajfona.Żeby nikt cię nie zrobił w balona.Dostępu 24 godziny do neta.I na koncie niejednego zeta.

Życzenia świąteczne 2023 - już czas o nich pomyśleć! Gotowe do wysłania, oryginalne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie - to już pora, by wysłać życzenia do bliskich i znajomych. Tutaj znajdziesz mnóstwo życzeń na Boże Narodzenie - świąteczne wierszyki, sentencje, cytaty, poważne i wesołe życzenia świąteczne. Masz swoje, oryginalne życzenia świąteczne na gwiazdkę? Podziel się nimi w komentarzach.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE

Wigilijny nadszedł czas,

całujemy mocno Was

chcemy złożyć Wam życzenia

w Dniu Bożego Narodzenia,

niechaj Gwiazdka Betlejemska,

która świeci Wam o zmroku

doprowadzi Was do szczęścia

w nadchodzącym Nowym Roku! ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE Dziś Wigilia - wielki dzień. Smutki niech odejdą w cień.

Już choinka przystrojona, w kuchni coś gotuje żona.

Gdzieś dzieciaki się krzątają, na gwiazdora wyglądają.

Ty wciąż czekasz na prezenty. Chłopie... jesteś Ty walnięty?

Chyba robisz sobie jaja? Ciągle wierzysz w Mikołaja?

Leć do sklepu, weź na raty cały wór prezentów,

straty se odrobisz w przyszłym roku, aż z wysiłku pęknie w kroku.

Psa zaprzęgnij do swych sań, niech pomyśli żeś jest drań.

Nie bądź facet miękka faja i udawaj Mikołaja.

Niech rodzinka zapamięta, jakie były piękne święta.

A na koniec radę mam - prezent stary zrób se sam.

Pod choinką najnowszego Ajfona.

Żeby nikt cię nie zrobił w balona.

Dostępu 24 godziny do neta.

I na koncie niejednego zeta. ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE - ŚMIESZNE WIERSZYKI ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE: ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE

Boże Narodzenie wkrótce, więc życzę Ci szczerze Ciepłych chwil w rodzinie w Wigilijną Wieczerzę Wszystko w złocie, zieleni, czerwieni Niech Nowy Rok będzie pełen nadziei By spełniło się choć jedno z twoich marzeń Dużo szczęścia i niezapomnianych wrażeń! Mikołaja w kominie, prezentów ile się nawinie.

Cukierków skrzynki, dwumetrowej choinki.

Przed domem bałwana i sylwestra do rana. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia życzą...

Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego sylwestra życzy… ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

składam życzenia nadziei, własnego skrawka nieba,

zadumy nad płomieniem świecy,

filiżanki dobrej, pachnącej kawy,

piękna poezji, muzyki,

pogodnych świąt zimowych,

odpoczynku, zwolnienia oddechu,

nabrania dystansu do tego, co wokół,

chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.

Wesołych świąt! Miliona prezentów od Gwiazdora.

Niech to będzie radości pora.

Życzę ci, abyś miał:

- na koncie mnóstwo kasy,

- na stole same frykasy,

- piękną i mądrą żonę,

- złota dwie lub jedną tonę,

- jacht, odrzutowiec i wiejski dworek,

- i prezentów cały worek… Świąt bez teściowej i bez szwagra.

Niech ci radość w duszy zagra.

Niech wujek zrzęda cię omija.

A ciotka – co połknęła kija.

Niech do innych na święta jedzie.

a do ciebie wpadnie dopiero w nowym roku, po obiedzie

INNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE Wigilia to nie jest czas,

gdy jest prezentów moc

Wigilia to nie jest czas,

gdy potraw sto na stole

Wigilia to przepiękny czas,

Bożonarodzeniowy czas,

Gdy siedzimy wszyscy w kole,

i MAMY bliskich przy stole. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE Pada śnieg, suną sanki,

jest renifer i bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają,

życzenia zdrowych świąt składają.

Niech te święta będą wyjątkowe,

a prezenty odlotowe. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE W Wigilię Bożego Narodzenia

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,

jak Trzej Królowie z dary swymi,

staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie... ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.

**ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE: ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE ŚMIESZNE** ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE Niech w święta w Twym domu zagości

mądrość i zgoda, uśmiech i dostatek.

Niech przez cały rok nie braknie miłości!

Przesyłam uściski i biały opłatek. WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE W te piękne święta niech każdy pamięta

z głębi serca płynące życzenia:

zdróweczka, marzeń spełnienia,

iskierek radości i dużo miłości. WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE Białe wąsy, biała broda

Tylko śniegu nie ma - szkoda

Iskry sypią się z pod sań

Po asfalcie pędzi drań

Spieszył się bo pusto w worku,

Ale teraz stoi w korku Kolejne życzenia świąteczne znajdziesz na następnej stronie

By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym życzy... WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE Choinki świecącej, gwiazdki błyszczącej,

pysznej kolacji, sylwestrowej libacji,

gwiazdora grubego, kaca ogromnego,

wspaniałych wrażeń i spełnienia marzeń WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE Taka noc przypada tylko raz do roku,

Przynosi radość i niebiański Pokój

Dzieciątko małe w żłóbku już leży

Kto tylko może, do niego bieży.

W miłości, szczęściu i pomyślności

Życzę Wam roku pełnego radości ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE WIERSZYKI

Niech te Święta, tak wspaniałe,

będą całe jakby z bajek,

niechaj gwiazdka z nieba leci.

niech Mikołaj tuli dzieci,

biały puch niech z góry spada,

niechaj piesek w nocy gada.

niech choinka pachnie pięknie,

no i radość będzie wszędzie!

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia

niosą ze sobą wiele radości

oraz refleksji dotyczących

minionego okresu i planów

na nadchodzący Nowy Rok.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE TRADYCYJNE

W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć

wiele zadowolenia i sukcesów

z podjętych wyzwań. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE: WIERSZYKI

W taką noc,

ciepła moc,

dużo pomyślności

i wiele radości ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy... W tym objawiła się miłość Boga ku nam,

że zesłał Syna swego Jednorodzonego

na świat, abyśmy życie mieli

dzięki Niemu.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE

Spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze, oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku życzy...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Ci pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok przyniesie Ci jak najwięcej łask bożych, życzę Tobie również, byś doświadczył/a bożej mocy co dnia i by nasz Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Tobie. KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE

A Słowo stało się ciałem

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwalę,

chwalę, jaką Jednorodzony

otrzymuje od Ojca

pełen łaski i prawdy.

Ewangelia wg św. Jana l, 14 ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE

Gdy rodzina wokół siądzie,

Już nie ważne są pieniądze,

Bo najlepszy prezent na świecie,

To gdy bliscy są w komplecie

Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem i z sobą samym, pełnych życia i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz niesamowitego, niezapomnianego, niepowtarzalnego sylwestra życzy...

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE RELIGIJNE Oby Bóg zawsze mieszkał w Twym domu

Obyś doznał Jego miłości ogromu

By Ci Aniołów grały zastępy

obyś dostał piękne prezenty Kolejne życzenia świąteczne znajdziesz na następnej stronie ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE ŚMIESZNE

Pada śnieg, suną sanki, jest renifer i bałwanki.

Śnieżki z nieba spadają, życzenia zdrowych świąt składają.

Niech te święta będą wyjątkowe, a prezenty odlotowe. ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE RELIGIJNE

Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie. W adwentowej refleksji, w skupieniu przy konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia życzy... Serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku!

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy, Że każdy wszystko usłyszy: I sanie w obłokach mknące, I gwiazdy na dach spadające, A wszędzie to ufne czekanie ? Czekajmy - dziś cud się stanie Kiedy Boże Narodzenie nadchodzi, przesłać życzenia się godzi. Przyjmijcie zatem z rąk naszych, garść życzeń najlepszych zdrowia, spokoju, radości, a w Nowym Roku - olbrzymiego rogu obfitości. ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE: KRÓTKIE

Kolorowych bombeczek,

dużo aniołków i gwiazdeczek,

słodkiego lenistwa i błogiego oddechu od codziennego pośpiechu Pełnych ciepła,

Spokoju i radości

świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności i sukcesów

w 2023 roku Życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym gronie oraz pasma sukcesów i spełnienia najskrytszych marzeń w nadchodzącym Nowym Roku przesyła ... ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE NA BOŻE NARODZENIE: ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE KRÓTKIE, TRADYCYJNE, RELIGIJNE, WIERSZYKI NA BOŻE NARODZENIE

