Żużlowa reprezentacja Polski trenuje na słonecznej Malcie (ZDJĘCIA)

Żużlowa kadra pod wodzą Rafała Dobruckiego drugi rok z rzędu wybrała się na Maltę. Rzecz jasna zawodnicy nie będą trenowali na torze żużlowym. Obóz ma na celu przede wszystkim szlifowanie formy fizycznej i integrację. – Kilka lat temu ustaliliśmy, że zgrupowania reprezentacji Polski będą odbywały się na początku lutego. Tym razem, z pewnych względów, rozpoczęliśmy trochę szybciej, ale nie pokrzyżowało to nam planów – powiedział selekcjoner Rafał Dobrucki. – W reprezentacji jest dwunastu zawodników, tylko oni mogą wziąć udział w zgrupowaniu. W tym roku nie pojechał Wiktor Przyjemski, który boryka się z pewnymi problemami i przedstawił zwolnienie lekarskie – dodał trener.

– Malta przywitała nas pięknym słońcem i ciepłem. Pogoda jest niesamowita, a te 15-16 stopni na plusie czuć. Aż chce się aktywnie żyć i pracować – mówi Natalia Pietrucha, odpowiedzialna za koordynację działań medialnych żużlowej reprezentacji Polski na łamach serwisu polskizuzel.pl. – Nic dziwnego, że pierwsze, co zrobili zawodnicy, to był szybki rekonesans okolicy i przypomnienie sobie znajomych kątów. A potem już jeździli na rowerach po górkach, których tutaj nie brakuje – dodaje Pietrucha.

Sami reprezentanci Polski jednogłośnie stwierdzili, że Malta to najlepsze miejsce na przedsezonowy obóz kadry. – Z pogodą trafiliśmy idealnie, da się wyczuć różnicę w porównaniu ze zgrupowaniami zimowymi. Słońce powoduje, że każdy chętnie wychodzi z pokoju, spotykamy się, spędzamy ze sobą o wiele więcej czasu niż w trakcie obozu zimowego – tłumaczy Szymon Woźniak. – Budujemy atmosferę, jest radość, fajna ekipa, wspólnie trenujemy, a wieczorami jest okazja do rozmów. Malta to strzał w dziesiątkę. Wiemy już, jak się po wyspie poruszać, znamy szlaki rowerowe, w zasadzie czujemy się jak u siebie.