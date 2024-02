Hala Sportów Walki przy Racławickiej zostanie nazwana im. Tomasza Skrzypka

Na początku 2022 roku oddano do użytku Halę Sportów Walki przy ul. Racławickiej 62. Umiejscowiony za pływalnią WKS Śląsk obiekt to miejsce na miarę XXI wieku, gdzie szkolą się i trenują zarówno sportowcy, jak i amatorzy. Jednym z orędowników powstania takiego miejsca w stolicy Dolnego Śląska był śp. Tomasz Skrzypek, legenda polskiego kickboxingu, trener kadry narodowej w K-1.

Skrzypka znał każdy, kto interesował się sportami walki we Wrocławiu i nie tylko. Przez lata odpowiadał także za przygotowanie fizyczne żużlowców, założył klub Fighters Wrocław i prowadził własny biznes. Zmarł nagle, w 2019 roku (wylew do mózgu). Miał 52 lata.

Informację o śmierci Tomasza Skrzypka potwierdził żużlowy klub Fogo Unia Leszno, w którym przez ostatnie lata był odpowiedzialny za przygotowanie fizyczne zawodników. W niedzielę ok. godz. 16:30…

Pamięć o nim wciąż jest żywa, a potwierdza to fakt, że hala przy ul. Racławickiej zostanie oficjalnie nazwana im. Tomasza Skrzypka. Z docierających do nas informacji wynika, że jest to już sprawa przesądzona.