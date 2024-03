Zostań przedsiębiorcą we Wrocławiu. Te firmy są na sprzedaż! Ile kosztuje gotowy do działania biznes?

Wiele rozkręconych biznesów we Wrocławiu poszukuje nowych właścicieli. To m.in. restauracje, sklepy spożywcze, lumpeksy, salony fryzjerskie, myjnia i warsztat samochodowy, serwis rowerowy, a nawet zakład produkcji płytek dekoracyjnych. Gotowe do działania firmy są wystawione na sprzedaż. Ile kosztują? Szczegóły prezentujemy w galerii.

Dlaczego przedsiębiorcy sprzedają swoje biznesy?

Jak sami piszą w ogłoszeniach - najczęściej z powodu braku czasu, przeprowadzki do innego miasta, problemów zdrowotnych, finansowych lub braku dalszej motywacji do prowadzenia interesu. Odkupując interes od poprzedniego właściciela, możemy sporo zyskać. Firma najczęściej jest gotowa do działania i nie trzeba wyposażać jej w niezbędny sprzęt. Co więcej, nieraz oferowana jest z całą kadrą, gotową do działania.

Rozkręcone biznesy na sprzedaż we Wrocławiu to najczęściej gastronomia i zakłady fryzjersko-kosmetyczne. Ale zdarzają się perełki. Przykładowo można stać się właścicielem firmy produkującej lody, wytwarzającej płytki dekoracyjne czy zajmującej się wynajmem dmuchańców. W większości przypadków, oprócz wyposażonego lokalu, otrzymujemy także pakiet pomagający utrzymać markę. M.in.: stronę internetową,

bazę kontaktów i klientów,

profil w mediach społecznościowych,

początkowe szkolenie z prowadzenia interesu.

Jakie firmy i za ile można kupić we Wrocławiu?

Restauracje są w różnych cenach. Od kilkudziesięciu do nawet 200 tys. zł. Podobnie jest z branżą kosmetyczną. Tutaj ceny niektórych salonów potrafią dobić do niemal 300 tys. zł. Są też o wiele tańsze, gotowe biznesy do przejęcia. Przykładowo sklep monopolowo-spożywczy w centrum Wrocławia został wystawiony za 7 tys. zł. Identyczną cenę ma foodtruck stojący niedaleko Magnolii. 15 tys. zł musimy wyłożyć, jeśli chcemy zostać właścicielami lumpeksu.

