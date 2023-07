Zoo Wrocław świętuje 75-lecie. Od tylu lat funkcjonuje jako polski ogród zoologiczny. Mamy archiwalne zdjęcia i plakaty

We wtorek (18 lipca) mija dokładnie 75 lat odkąd na teren ogrodu zoologicznego we Wrocławiu weszli pierwsi zwiedzający po wojnie. Jak opowiada rzeczniczka prasowa placówki Weronika Skupin, w tamtych latach zoo nie przypominało współczesnego obiektu.

- Teren ogrodu był nadal częściowo zrujnowany i niedostępny dla zwiedzających, a zbombardowane budynki remontowano przez kolejne lata. Od 75 lat jesteśmy polskim ogrodem zoologicznym, a choć nasza historia jest ponad dwa razy dłuższa, pamiętamy o tej ważnej rocznicy - mówi rzeczniczka Zoo Wrocław.

Otwarcie zoo po wojnie, 18 lipca 1948 r. Zoo Wrocław

Od tamtego czasu na terenie ogrodu doszło do wielu zmian. W 1948 roku we wrocławskim zoo można było zobaczyć około 220 zwierząt reprezentujących 75 gatunków. Dziś jest to dom dla około 10 tys. zwierząt ponad 1100 gatunków, z których, jak zauważają pracownicy obiektu, wiele nie ma szans na przetrwanie na wolności.