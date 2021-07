Zmarzlik doczekał się tytułu mistrza Polski. Janowski w ogniu krytyki

Dla wielu obserwatorów żużla w Polsce fakt, że Zmarzlik przez długie lata nie miał w swojej kolekcji złotego medalu Indywidualnych Mistrzostw Polski, wydawał się czymś niewyobrażalnym. W niedzielę można było powiedzieć, że oczekiwanie dobiegło końca. Dziesiąta próba 26-latka (i piąta na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie) zakończyła się powodzeniem. – W końcu się doczekałem, ponieważ niektórzy nie dawali mi spokoju, że dwa razy zostałem mistrzem świata, a mistrza Polski w mojej kolekcji brakuje – mówił zawodnik Moje Bermudy Stali Gorzów przed kamerami nSport+.

Przed rozpoczęciem rywalizacji największych faworytów upatrywano w Zmarzliku oraz Macieju Janowskim. To dwóch najskuteczniejszych żużlowców w tym sezonie PGE Ekstraligi. Obaj spotkali się w 12. biegu. Po raz pierwszy tego dnia lepszy okazał się gorzowianin.

Do ich starcia doszło także w ostatniej gonitwie dnia, w której wzięli udział Janusz Kołodziej i Krzysztof Kasprzak. Ten drugi dość nieoczekiwanie prowadził na pierwszym okrążeniu. Kasprzak ostatecznie minął linię mety jako czwarty, a na czoło stawki przedarł się Zmarzlik, który utrzymał pozycję do samego końca. Za jego plecami uplasował się ustępujący mistrz Polski, Janowski. – Teraz znowu jestem w stanie jeszcze bardziej cieszyć się speedwayem, bo po raz kolejny nic nie muszę, a mogę. Bardzo się cieszę, że ta piękna czapka jedzie ze mną do domu – mówił uradowany Zmarzlik po finale. – Myślę, że wszystko po trochu składa się na końcowy dobry wynik. Dzisiaj od samego rana miałem bardzo dobre samopoczucie, plan w głowie i poskładało się to jak we śnie. Bardzo fajnie, że mistrzem Polski w tym roku jestem ja i jedziemy do Gorzowa – dodał.

Burza w sieci po zachowaniu Janowskiego