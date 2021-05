Zawaliła się stodoła. Siedemnastolatek pod gruzami, wezwano śmigłowiec LPR

- To była stara stodoła – mówi nam Jan Żartecki, sołtys Ostrowiny. Nastolatek, który wszedł do środka, przyjechał do rodziny z innej miejscowości. - Chłopak próbował oderwać suchą deskę i wtedy wszystko się na niego zawaliło. Z ustaleń policji wynika, że chłopak wszedł do stodoły z piłą i próbował wycinać fragment drewnianej konstrukcji. Być może chciał coś naprawić i wtedy stodoła się zawaliła.

Do zdarzenia doszło po godzinie 13. Straż Pożarna dostała zgłoszenie o 13.29. Na chłopaka runęła ściana z cegieł i konstrukcja dachu. Był częściowo przysypany. Sam nie mógłby się wydostać spod gruzów. Jak się dowiedzieliśmy siedemnastolatek ma mocno potłuczone nogi.