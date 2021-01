Zarobki w powiecie wrocławskim i na Dolnym Śląsku. Gdzie zarabia się najlepiej? [RANKING]

Z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (listopad 2020) wynika, że przeciętne wynagrodzenie brutto na Dolnym Śląsku to 5989,93 zł.Trzeba przyznać, że średnia dolnośląska w porównaniu ze średnią krajową prezentuje się zaskakująco dobrze, bo przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w Polsce było niższe niż u nas i wyniosło 5484,07 zł.To jednak średnia, a jak się przyjrzeć zarobkom w poszczególnych powiatach to widać bardzo duże rozwarstwienie w wysokości płac. Z danych GUS wynika, że w najbogatszym powiecie na Dolnym Śląsku zarabia się ponad dwukrotnie więcej niż w najbiedniejszym.Na kolejnych slajdach prezentujemy średnie wynagrodzenia w poszczególnych dolnośląskich powiatach – od najniższej do najwyższej średniej.

