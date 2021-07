Zagłębie trenuje w Opalenicy. Wciąż z tymczasowym trenerem

Dla „Miedziowych” będzie to ostatni etap przygotowań przed nowym sezonem PKO Ekstraklasy, którego inaugurację zaplanowano na 23 lipca. Zagłębie rozpocznie rozgrywki trzy dni później od wyjazdowego meczu z Wisłą Kraków.

Bazą lubińskiego zespołu podczas obozu przygotowawczego w Opalenicy będzie Hotel Hermes. Dolnośląska drużyna w ostatnich latach już kilkukrotnie w nim gościła.

Zgrupowanie potrwa osiem dni, a w jego trakcie Zagłębie rozegra dwa sparingi. Pierwszy z nich – z czeską Sigmą Ołomuniec – zakończył się po zamknięciu wydania. W czwartek lubinianie zmierzą się natomiast z Wartą Poznań, która ubiegły sezon PKO Ekstraklasy zakończyła na piątym miejscu w tabeli („Miedziowi” zajęli ósmą pozycję).

Po tym, jak Martin Ševela opuścił Zagłębie (Słowak został wykupiony przez saudyjski klub Abha), obowiązki pierwszego trenera zespołu przejął tymczasowo Paweł Karmelita. – Dotychczasowy plan będzie przez nas kontynuowany do momentu przyjścia nowego szkoleniowca, który zadecyduje o ewentualnych modyfikacjach. Mamy za sobą trzy tygodnie intensywnej pracy, a także dwa mecze kontrolne. Choć w obu tych spotkaniach rezultat nie był zadowalający, to dostarczyły nam one ważnych informacji odnośnie tego, nad czym musimy jeszcze pracować w nadchodzących dniach – powiedział Karmelita cytowany przez klubową stronę internetową.

Najpoważniejszym kandydatem do przejęcia posady Ševeli jest Mariusz Lewandowski, który od listopada 2017 roku prowadził „Miedziowych” przez niespełna rok.