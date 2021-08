Zagłębie - Śląsk WYNIK NA ŻYWO 29.08.2021 [TRANSMISJA, SKŁADY, gdzie oglądać mecz Zagłębie - Śląska w TV, stream online, LIVE w internecie]

Zagłębie - Śląsk. WYNIK NA ŻYWO 29.08.2021

ZAGŁĘBIE LUBIN - ŚLĄSK WROCŁAW. W niedzielę o godz. 15 KGHM Zagłębie Lubin podejmie Śląsk Wrocław w 47. derbach Dolnego Śląska. Kto będzie górą tym razem? Lepszy bilans mają lubinianie.

To już 47. spotkanie o stawkę pomiędzy tymi dwoma zwaśnionymi klubami. Kibice od zawsze nie pałają do siebie sympatią, ale akurat to nie powinno być zbyt mocno odczuwalne w niedzielę, ponieważ na wniosek policji na Stadion Zagłębia nie będzie mogła wejść zorganizowana grupa kibiców Śląska.

Oba kluby już na starcie sezonu 2021/2022 mają swoje problemy. WKS musiał łączyć grę w lidze z eliminacjami Ligi Konferencji Europy, co dość mocno odbiło się na wynikach. Wprawdzie Śląsk obok Lecha Poznań jest jedyną niepokonaną drużyną w PKO Ekstraklasie, ale ma tylko jedno zwycięstwo i cztery remisy. Do derbów w Lubinie przystępuje z 8. miejsca w tabeli.