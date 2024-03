Zagłębie Lubn zatrzymało swojego wychowanka. Patryk Kusztal podpisał nowy kontrakt z klubem

Patryk Kusztal od wielu lat uchodzi za spory talent „wyprodukowany” przez Akademię KGHM Zagłębie. Skrzydłowy mogący grać także w ataku do tej pory występował głównie w zespołach młodzieżowych oraz drużynie rezerw Zagłębia, mimo że debiut w PKO Ekstraklasie zaliczył blisko 3 lata temu, za kadencji trenera Dariusza Żurawia.

„Kuszti” rundę jesienną sezonu 2022/23 spędził na wypożyczeniu w pierwszoligowym Chrobrym Głogów. Tam zadebiutował na poziomie Fortua 1. ligi, zagrał w 18 spotkaniach, strzelił jednego gola i zanotował jedną asystę. Po powrocie do Lubina co jakiś czas widywaliśmy go na zajęciach pierwszego zespołu, ale grał głównie w rezerwach.

Nie inaczej jest w tym sezonie, gdzie Kusztal stał się jednym z liderów występującego w 2. lidze drugiego zespołu. Na dziś może pochwalić się 5 golami i 3 asystami w 17 występach. Trener Waldemar Fornalik dwukrotnie sięgał po niego w ekstraklasie, wprowadzając go na ostatnie minuty starć z Lechem Poznań i Koroną Kielce.