Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze: Starcie trenerskich nestorów, stara szkoła chce coś udowodnić

– Znajdź mi drugiego piłkarza na świecie, który tak się angażuje. Myślisz, że chociaż raz usłyszałem słowo dziękuję? Ani razu. Zero. Ale do tego trzeba mieć honor i charakter (...). Kiedy ja to mam powiedzieć? Jak w trumnie będę leżał? Albo za parę lat, jak książkę napiszę? To trzeba mówić tu i teraz. Bo ja się naprawdę martwię o to jak ten klub funkcjonuje i jak jest zarządzany. Jeśli nic się nie zmieni, to będę pełen obaw o przyszły sezon – grzmiał Podolski na łamach wp.pl.