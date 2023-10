Zaginął Adam Łoniewski z Rościszowa na Dolnym Śląsku. 63-latek może przebywać we Wrocławiu Karolina Kwiatek

Mężczyzna może przebywać we Wrocławiu.

Trwają poszukiwania 63-letniego mężczyzny z Dolnego Śląska. Adam Łoniewski opuścił Dom Pomocy Społecznej w Rościszowie i do dzisiaj nie wrócił do ośrodka. Policja podejrzewa, że może przebywać we Wrocławiu.