Zabójstwa 10-letniej Kristiny z Mrowin. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok skazujący Jakuba A. na dożywocie

Zabójstwo z zimną krwią

Mężczyzna liczył, że uda mu się dokonać zbrodnię doskonałą. Kilka dni wcześniej powiedział, że tego dnia jedzie do Poznania, bo chce tam kupić samochód. Tymczasem przyjechał do Mrowin autem z wypożyczalni. Czekał na Kristinę na bocznej drodze. Okłamał i podstępem namówił, by wsiadła do samochodu. W internecie szukał informacji o tym, jak upozorować zbrodnię na tle pedofilskim.Miał zabić dziewczynkę, bo nie przepadała za nim, a on zakochał się w jej matce.