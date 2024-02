Z Wrocławia znika sklep papierniczy Ema. Od 35 lat mieszkańcy Powstańców Śląskich i Gajowic robili tu zakupy

Zamyka się sklep papierniczy Ema – miejsce, w którym wyprawkę do szkoły dla swoich, już dorosłych dzieci robili mieszkańcy z Gajowic i osiedla Powstańców Śląskich. Papierniczy w tym miejscu był już w czasach PRL, a po zmianach ustrojowych od 35 lat prowadzi go Anna Czyszewicz. Przez ten czas sklep papierniczy wpisał się w krajobraz wrocławskich Krzyków.

To koniec sklepu papierniczego Ema

- Po prostu nie wyrobimy. Koszty opłat, za prąd i gaz poszły bardzo do góry. Za ogrzewanie gazowe dotychczas płaciliśmy pomiędzy 300, a 350 złotych. A ostatni rachunek jaki dostaliśmy jest na kwotę 1600 złotych. To jest duża różnica. A co to będzie jak ceny za energie od lipca zostaną odmrożone? - mówi Anna Czyszewicz, właścicielka sklepu papierniczego EMA.

Tak wysokie ceny za energię, koszty prowadzenia sklepu i zatrudnienia pracowników to tylko wierzchołek góry lodowej. Jak przyznaje pani Anna, od kilku lat właściciele małych sklepów zmagają się z nierówną konkurencją ze strony marketów i sieciówek. I choć sklep Ema ma swoich klientów, to obroty już nie są takie jak przed laty. Osoby chcące np. wyprawić dzieci do szkoły, częściej robią kupują w marketach. To powoduje, że coraz trudniej jest zarobić, aby wyjść na przysłowiowe „zero”.