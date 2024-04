Z Wrocławia do Helsinek aż 7 dni w tygodniu! Sprawdź, kiedy i za ile polecisz na wycieczkę

Nowe loty z Wrocławia do Helsinek to długo wyczekiwany hit na wakacje. Codzienne loty o dwóch różnych porach umożliwiają zaplanowanie krótkiego wypadu do Finlandii. Zobacz, jakie są połączenia.

Podróżni lecący z Wrocławia mogą wybrać dowolny dzień tygodnia - Finnair zapewnia loty przez 7 dni w tygodniu. Trasa jest obsługiwana przez Embraera 190, oferującego 100 komfortowych miejsc.